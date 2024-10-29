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Израиль

В поселке Умм-Батин уже месяц нет электричества: виноваты вандалы и местные конфликты

время публикации: 29 октября 2024 г., 14:36 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 14:36
В поселке Умм-Батин уже месяц нет электричества: виноваты вандалы и местные конфликты
Wikipedia.org. Фото: MidEastMedStudent

Уже целый месяц школьники в бедуинском поселке Умм-Батин, расположенном примерно в десяти километрах от Беэр-Шевы, учатся без света, компьютеров и кондиционеров, электроснабжение отсутствует также в поликлиниках и станциях матери и ребенка "Типат Халав". Как сообщает Walla, техники "Хеврат Хашмаль" приезжали для проведения ремонта, но столкнулись с угрозами и уехали.

Без электроснабжения в поселке Умм-Батин вынуждены работать все государственные учреждения, включая школы и клиники. За последний месяц столбы электропередач были подожжены уже третий раз, инфраструктуру повреждают и охотники за цветными металлами.

"Хеврат Хашмаль" просит деньги за ремонт, но у окружного совета Аль-Касум, под ответственностью которого находится Умм-Батин, нет на это бюджета. Глава окружного совета Джабер Абу-Каф сообщил, что по договоренности с полицией возле столбов электроснабжения будут установлены камеры, это должно пресечь дополнительные случаи вандализма.

Пиратские подключения и рэкет тоже приводят к повреждению системы электроснабжения: местные рэкетиры обещают прекратить портить проводку, если их "наймут на работу охранниками" – то есть, будут платить им за то, чтобы они "охраняли" систему электроснабжения от самих себя.

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