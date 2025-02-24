Двухнедельный младенец в Негеве госпитализирован из-за переохлаждения

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев в 9:32 поступило сообщение из поликлиники в Араре, куда доставили двухнедельного младенца с симптомами гипотермии (переохлаждения).

Прибывшие на место медики МАДА отвезли малыша в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, его состояние оценивается как средней степени тяжести.