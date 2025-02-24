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Израиль

Двухнедельный младенец в Негеве госпитализирован из-за переохлаждения

Мада
Погода
время публикации: 24 февраля 2025 г., 10:27 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 10:38
Двухнедельный младенец в Негеве госпитализирован из-за переохлаждения
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев в 9:32 поступило сообщение из поликлиники в Араре, куда доставили двухнедельного младенца с симптомами гипотермии (переохлаждения).

Прибывшие на место медики МАДА отвезли малыша в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Израиль
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