Двухнедельный младенец в Негеве госпитализирован из-за переохлаждения
время публикации: 24 февраля 2025 г., 10:27 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 10:38
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев в 9:32 поступило сообщение из поликлиники в Араре, куда доставили двухнедельного младенца с симптомами гипотермии (переохлаждения).
Прибывшие на место медики МАДА отвезли малыша в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
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