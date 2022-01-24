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NEWSru.co.il :: В Израиле24 января 2022 г., 14:23

25 января горный курорт Хермон откроется для посетителей

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25 января горный курорт Хермон откроется для посетителей

Во вторник, 25 января, горный курорт Хермон откроется для посетителей. Билеты следует приобретать заранее. По всей видимости, 26-28 января, курорт будет закрыт из-за снегопада.

25 января температура воздуха на горе Хермон будет колебаться от -1 до +1 градуса по Цельсию. Толщина снежного покрова от 70 до 100 см.

В среду, 26 января, снегопад ожидается не только на Хермоне, Голанах и в Верхней Галилее, но также в Иерусалиме и в других горных районах центра страны.


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