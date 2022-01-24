Во вторник, 25 января, горный курорт Хермон откроется для посетителей. Билеты следует приобретать заранее. По всей видимости, 26-28 января, курорт будет закрыт из-за снегопада.

25 января температура воздуха на горе Хермон будет колебаться от -1 до +1 градуса по Цельсию. Толщина снежного покрова от 70 до 100 см.

В среду, 26 января, снегопад ожидается не только на Хермоне, Голанах и в Верхней Галилее, но также в Иерусалиме и в других горных районах центра страны.