25 января горный курорт Хермон откроется для посетителей
Во вторник, 25 января, горный курорт Хермон откроется для посетителей. Билеты следует приобретать заранее. По всей видимости, 26-28 января, курорт будет закрыт из-за снегопада.
25 января температура воздуха на горе Хермон будет колебаться от -1 до +1 градуса по Цельсию. Толщина снежного покрова от 70 до 100 см.
В среду, 26 января, снегопад ожидается не только на Хермоне, Голанах и в Верхней Галилее, но также в Иерусалиме и в других горных районах центра страны.
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