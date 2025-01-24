Близкие заложников перекрыли шоссе Аялон, требуя выполнения сделки

Близкие заложников перекрыли шоссе Аялон в районе развязки Роках, требуя от Нетаниягу "не поддаваться давлению Бен-Гвира и Смотрича, призывающих к возобновлению военных действий". Семьи похищенных настаивают на выполнении соглашения о возвращении заложников и прекращении боевых действий.

Участники акции провели субботнюю трапезу рядом с фотографиями своих близких. Они заявили: "Возобновление войны станет смертным приговором для тех, кто еще остается в плену. Мы не позволим радикалам, оторванным от народа и действующим против интересов Израиля, похоронить наших близких".