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Израиль

Близкие заложников перекрыли шоссе Аялон, требуя выполнения сделки

Заложники
время публикации: 24 января 2025 г., 16:36 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 16:58
Близкие заложников перекрыли шоссе Аялон, требуя выполнения сделки
Chaim Goldberg/Flash90

Близкие заложников перекрыли шоссе Аялон в районе развязки Роках, требуя от Нетаниягу "не поддаваться давлению Бен-Гвира и Смотрича, призывающих к возобновлению военных действий". Семьи похищенных настаивают на выполнении соглашения о возвращении заложников и прекращении боевых действий.

Участники акции провели субботнюю трапезу рядом с фотографиями своих близких. Они заявили: "Возобновление войны станет смертным приговором для тех, кто еще остается в плену. Мы не позволим радикалам, оторванным от народа и действующим против интересов Израиля, похоронить наших близких".

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