БАГАЦ ответил министру юстиции: голосование может отложить только комиссия по выбору судей

Высший суд справедливости (БАГАЦ) отреагировал на просьбу министра юстиции Ярива Левина отложить голосование на комиссии по выбору судей.

В ответе БАГАЦа сказано: "Органом, уполномоченным обсуждать оговорки относительно кандидатов на должность председателя Верховного суда, является комиссия по выбору судей... Поэтому было решено, что министр должен обратиться со своей просьбой к комиссии, а не к нам".

Таким образом, согласно решению БАГАЦа, если комиссия сочтет, что ей необходимо дополнительное время для всестороннего обсуждения выдвинутых претензий, то голосование может быть отложено. По всей видимости, решение по этому вопросу будет принято на заседании комиссии в воскресенье, 26 января.

В предыдущий раз БАГАЦ отодвинул крайний срок проведения голосования, которым Ицхак Амит должен быть назначен на постоянной основе председателем Высшего суда, на воскресенье, 26 января.

В среду вечером Левин обратился к Амиту с требованием "заморозить" процесс своего назначения до окончания проверок, судья отказался.

Обращаясь к БАГАЦу за новой отсрочкой, министр юстиции Ярив Левин написал, что она необходима для завершения проверки жалоб и публикаций о конфликте интересов в работе Ицхака Амита. "У комиссии по выбору судей нет достаточной фактической базы для принятия решения о соответствии уважаемого судьи Амита должности, на которую он выдвинул свою кандидатуру", – написал Левин.