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Израиль

Семьи заложниц проинформированы о том, что девушки могут быть освобождены завтра

Заложники
время публикации: 24 января 2025 г., 21:30 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 21:48
Семьи заложниц проинформированы о том, что девушки могут быть освобождены завтра
Chaim Goldberg/Flash90

Семьи заложниц проинформированы о том, что девушки могут быть освобождены завтра, согласно списку, предоставленному ХАМАСом.

Ранее были опубликованы имена заложниц, которые должны быть освобождены завтра: Наама Леви (20), Лири Альбаг (19), Карина Ариев (20), Даниэла Гильбоа (20).

При этом близкие заложниц предупреждены, что ХАМАС способен изменить список в рамках психологического террора, практикуемого этой организацией.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 января 2025

Опубликованы имена заложниц, которые должны быть освобождены завтра