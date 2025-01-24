Семьи заложниц проинформированы о том, что девушки могут быть освобождены завтра, согласно списку, предоставленному ХАМАСом.

Ранее были опубликованы имена заложниц, которые должны быть освобождены завтра: Наама Леви (20), Лири Альбаг (19), Карина Ариев (20), Даниэла Гильбоа (20).

При этом близкие заложниц предупреждены, что ХАМАС способен изменить список в рамках психологического террора, практикуемого этой организацией.