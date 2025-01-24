ВВС ЦАХАЛа атаковали группу террористов в районе Кабатии

Израильские силы безопасности продолжают операцию по пресечению террористической деятельности на севере Самарии.

В рамках этой операции ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по автомобилю, в котором находилась группа террористов, в районе Кабатии.

В настоящее время операция в районе Кабатии продолжается.

За время операции были ликвидироваы более 10 террористов, задержаны около 20 подозреваемых и изъято большое количество оружия.