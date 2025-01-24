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Израиль

Израиль одобрил список, представленный ХАМАСом, заявив, что не будет срывать сделку

Заложники
ХАМАС
время публикации: 24 января 2025 г., 19:33 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 20:16
Израиль одобрил список, представленный ХАМАСом, заявив, что не будет срывать сделку
AP Photo/Oded Balilty

Израиль заявил, что список похищенных, представленный ХАМАСом, одобрен, несмотря на то, что это является нарушением соглашения со стороны террористической организации. Об этом сообщают несколько СМИ, не ссылаясь на какой-либо официальный источник.

Израиль дал понять посредникам, что подобное нарушение для него неприемлемо, но он не будет срывать сделку. Было принято решение, что освобождение состоится как запланировано, после чего будет выработана реакция на нарушение ХАМАСом условий.

Информация передана семьям похищенных.

Израиль
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