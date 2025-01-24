Правительство Израиля внесло изменения в список заключенных, освобождаемых в рамках сделки с ХАМАСом

В пятницу, 24 января, в ходе экстренного телефонного голосования правительство Израиля одобрило изменение числа палестинских заключенных, подлежащих освобождению в рамках сделки об освобождении заложников – с 735 до 736.

При этом из списка был исключено имя одного из заключенных, которое было внесено в него по ошибке, говорится в сообщении офиса главы правительства. В то же время в список добавили имена двух 18-летних заключенных.

Ранее ХАМАС заявил, что сегодня опубликует имена четырех заложниц, которые будут освобождены в ближайшую субботу. Об этом сообщает сеть "Кудс", ассоциированная с ХАМАСом.

В субботу, 25 января, должен состояться очередной этап "обмена пленными" между Израилем и ХАМАСом. Ожидается, что террористами будут освобождены еще четыре женщины, находящиеся в заложниках в Газе с 7 октября 2023 года.

Израильские СМИ, в частности сайты N12 и Ynet, пишут о том, что власти Израиля настаивают на том, чтобы на этом этапе были освобождены три девушки-наблюдательницы и одна гражданская – Арбель Иехуд (29 лет, из Нир-Оза).

Напомним, что в плену у террористов в Газе находятся пять девушек-наблюдательниц ЦАХАЛа, захваченных 7 октября 2023 года: это Наама Леви (20), Лири Альбаг (19), Карина Ариев (20), Даниэла Гильбоа (20) и Агам Бергер (21).

В обмен на четырех израильтянок власти Израиля, согласно достигнутым договоренностям, освободят 120 заключенных, отбывающих сроки за террористическую деятельность. По версии Ynet, среди них будет бывший "шериф Дженина" 49-летний Захария Зубейди – лидер боевиков ФАТХа в Дженине, в 2021 году совершивший побег из тюрьмы "Гильбоа" вместе с пятью активистами "Исламского джихада". Вскоре после побега он был пойман. О том, что его имя есть в списке, стало известно неделю назад. Но официально не было подтверждено, что он выйдет на свободу на втором этапе сделки. В настоящее время ЦАХАЛ проводит в Дженине операцию "Железная стена", и непонятно, насколько возможно в такой период выпускать из тюрьмы одного из самых "авторитетных" дженинских террористов. Ранее Зубейди сотрудничал с палестинской администрацией, но в тюрьме он сблизился в лидерами "Исламского джихада".

Министерство юстиции Израиля публиковало список палестинских заключенных, которые будут освобождены. В рамках реализации первой фазы соглашения на свободу планируется отпустить 736 заключенных (ранее речь шла о 735). В общей сложности планируется освободить из израильских тюрем 1904 заключенных, отбывавших наказание за террористическую деятельность – в их числе 1167 жителей Газы, которые, по данным следствия, не были непосредственно вовлечены в нападение на Израиль 7 октября 2023 года. В списке, опубликованном минюстом, 284 заключенных, отбывающих пожизненное заключение, то есть осужденных за убийства или пособничество убийству. Среди них террористы ХАМАСа, ФАТХа, "Исламского джихада" и других группировок. Большинство из них – мужчины 40-60 лет, десятки лет находившиеся в израильских тюрьмах, но есть и молодые – 25-35 лет, осужденные на пожизненные сроки менее десяти лет назад. Среди освобождаемых есть убийцы из Газы, Иудеи и Самарии, а также из Иерусалима.