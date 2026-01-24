По подозрению в нападении на израильтянина задержаны четверо жителей деревни Байт-Уммар

В течение выходных полиция задержала четверых палестинцев, жителей деревни Байт-Уммар, по подозрению в нападении на израильтянина на ферме, расположенной недалеко от поселения Кармей-Цур.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"Подозреваемые были доставлены на допрос в участок "Эцион", по окончании которого их поместили под стражу. Расследование инцидента продолжается", – говорится в сообщении.