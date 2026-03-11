Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 11 марта, температура повысится и днем будет немного выше среднесезонной. Малооблачно. Без осадков. На севере и востоке страны возможна дымка. Северо-восточный ветер.

В Иерусалиме – 8-17 градусов, в Тель-Авиве – 7-20, в Хайфе – 12-22, в Эйлате – 12-24, в Беэр-Шеве – 6-21, на побережье Мертвого моря – 16-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 6-19, в Ариэле – 9-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-22, на Голанских высотах – 11-21.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, высота волн 50-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В четверг – переменная облачность, тепло. В пятницу-понедельник – дожди. В субботу – значительное повышение температуры, в воскресенье температура понизится. Во вторник – тепло и солнечно.