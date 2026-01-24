x
24 января 2026
Израиль

ДТП возле Хайфы, погиб ребенок

Мада
время публикации: 24 января 2026 г., 19:32 | последнее обновление: 24 января 2026 г., 20:11
Yonatan Sindel/Flash90

Семилетний мальчик был доставлен к месту встречи с бригадой парамедиков МАДА в поселке Рехасим возле Хайфы после того, как, по всей видимости, получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия.

Парамедики оказали ему первую помощь на месте и перевезли в больницу РАМБАМ в Хайфе. Однако вскоре врачи были вынуждены констатировать смерть ребенка.

Полиция расследует обстоятельства, при которых мальчик получил смертельные травмы. По предварительным данным, ребенок вылетел из коляски на повороте. Также сообщается, что водитель транспортного средства задержан для допроса.

