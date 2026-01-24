ДТП возле Хайфы, погиб ребенок

Семилетний мальчик был доставлен к месту встречи с бригадой парамедиков МАДА в поселке Рехасим возле Хайфы после того, как, по всей видимости, получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия.

Парамедики оказали ему первую помощь на месте и перевезли в больницу РАМБАМ в Хайфе. Однако вскоре врачи были вынуждены констатировать смерть ребенка.

Полиция расследует обстоятельства, при которых мальчик получил смертельные травмы. По предварительным данным, ребенок вылетел из коляски на повороте. Также сообщается, что водитель транспортного средства задержан для допроса.