Хасид из Израиля пытался нелегально проникнуть на территорию США

Элазар Вигдорович, принадлежащий к общине гурских хасидов, признал себя виновным в попытке незаконного проникновения на территорию США и был приговорен к условному тюремному заключению сроком на две недели.

По окончании слушания в федеральном суде 33-летний израильтянин был передан сотрудникам иммиграционной службы США (ICE), которые, как ожидается, в ближайшее время депортируют его в Израиль.

Вигдорович был задержан 8 января при попытке пересечь границу из Канады в США в районе Ниагарского водопада. Он прятался в багажнике автомобиля, за рулем которого находился адвокат из Бней-Брака.

В ходе расследования выяснилось, что въездная виза Вигдоровича была аннулирована еще в 2017 году после того, как он отбыл четырехлетний срок в израильской тюрьме за нападение, шантаж, незаконное лишение свободы, подделку документов и контрабанду наркотиков.