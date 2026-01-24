Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 24 января, на большей части территории страны сохранится пониженная температура, переменная облачность, слабый ветер

В Иерусалиме – 9-14 градусов, в Тель-Авиве – 13-19, в Хайфе – 10-16, в Эйлате – 14-22, в Беэр-Шеве – 9-18, на побережье Мертвого моря – 15-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-19, в Ариэле – 10-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-15, на Голанских высотах – 9-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 50-150 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 30 км/ч).

В воскресенье-понедельник – солнечно. Во вторник – переменная облачность, слабые дожди. В среду – похолодание, местами дожди. В четверг – повышение температуры, переменная облачность.