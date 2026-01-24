Пятеро подозреваемых в причастности к исчезновению солдата Гая Хевера были задержаны и отпущены

Разрешено к публикации: в последние недели пятеро жителей деревни Туба-Зангария были задержаны по подозрению в причастности к исчезновению солдата Гая Хевера 29 лет назад.

Подозреваемые были задержаны около месяца назад на основании разведывательной информации, указывавшей на их предполагаемую причастность к убийству Хевера. На публикацию материалов о задержании и деталях расследования был наложен судебный запрет.

После нескольких продлений срока содержания под стражей подозреваемые были отпущены, так как расследование зашло в тупик.

Гай Хевер исчез в августе 1997 года из своей части на Голанских высотах. С тех пор проводились масштабные поиски, однако ни одной зацепки, которая привела бы к решению этой загадки, найдено не было. На протяжении многих лет поступали свидетельства о том, что Хевер может удерживаться в тюрьме в Сирии.