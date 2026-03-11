КСИР заявил о самой "масштабной" ночной ракетной атаке на Израиль с начала войны

Иранский "Корпус стражей исламской революции" заявил: "Последняя, 37-я волна операции "Правдивое обещание – 4", проведенная сегодня ночью, стала самой масштабной операцией Ирана против сил и объектов противника в регионе".

КСИР утверждает, что "использовались сверхтяжелые ракеты "Хорремшехр", были атакованы центр спутниковой связи около Тель-Авива, израильские военные объекты в Хайфе и Западном Иерусалиме". Цитируется по сообщению российского агентства ТАСС.

Также заявлено, что ракетным атакам подверглись "многочисленные объекты США, включая американские базы в городе Эрбиль и в Кувейте".

В ночь на 11 марта в центре Израиля четырежды звучала тревога "Цева адом". Сведений о поражении каких-либо объектов и причинении значительного ущерба не поступало. Не было и сообщений о жертвах, за исключением нескольких людей, получивших легкие травмы по пути в убежища. В Хайфе с вечера 10 марта до утра 11 марта тревог не было. Не исключено, что целями КСИР действительно были какие-то военные объекты (хотя непонятно, какие подобные объекты расположены в "Западном Иерусалиме"), однако данных о поражении таких объектов в ночь на 11 марта 2026 года нет.

Судя по тому, что КСИР заявляет о поражении "центра спутниковой связи около Тель-Авива", в отчет включены данные за 10 марта. Во вторник был причинен ущерб спутниковой станции в районе Бейт-Шемеша – однако речь шла о попадании одной из ракет "Хизбаллы", а не КСИР, и Бейт-Шемеш находится от Тель-Авива на удалении около 25 км.