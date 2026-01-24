В Кафр-Ясифе в ходе акции протеста против преступности активист напал на полицейского

В ходе акции протеста против разгула преступности в арабском обществе, проходившей этим вечером в Кафр-Ясифе, демонстранты перекрыли шоссе 70. По заявлению полиции, блокирование трассы было нарушением условий проведения митинга, а участники применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.

В ходе столкновений один из демонстрантов, 51-летний местный житель, предположительно ударил полицейских палкой. Он был задержан по подозрению в нападении на сотрудников полиции. Кроме того, была задержана организатор протеста по подозрению в нарушении условий проведения мероприятия.

Командующий округом заявил, что крайне серьезно относится к насилию против полицейских, которые ежедневно ведут борьбу с преступностью в арабском секторе. Он подчеркнул, что полиция не допустит посягательств на безопасность сотрудников и общества, и в отношении задержанных и организаторов будут приняты строгие меры.