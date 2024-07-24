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Израиль

"Кан": отложен вылет израильской делегации в Катар для переговоров по заложникам

время публикации: 24 июля 2024 г., 18:51 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 18:51
"Кан": отложен вылет израильской делегации в Катар для переговоров по заложникам
Liron Moldovan/Flash90

Радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на источник в Иерусалиме сообщила, что вылет израильской делегации в Катар, где должен состояться очередной раунд переговоров по заложникам, отложен.

Израильская переговорная группа должна была вылететь в Катар в четверг, 25 июля, но, по словам источника радиостанции, поездка перенесена на следующую неделю. Вечером 24 июля должно состояться обсуждение этой поездки, и, вероятно, будет назначена новая дата вылета.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", Израиль до сих пор не передал посредникам официальный документ со своими предложениями по соглашению с ХАМАСом.

Источник "Кан Бет" утверждает, что задержка с отправкой делегации связана с переносом встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с президентом США Джо Байденом, на, которой, как ожидается, будет обсуждаться "план Израиля" и пути его продвижения.

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