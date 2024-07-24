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Израиль

На шоссе 35 грузовик столкнулся с легковой машиной: погибла женщина

время публикации: 24 июля 2024 г., 16:14 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 16:44
На шоссе 35 грузовик столкнулся с легковой машиной: четыре человека пострадали
Пресс-служба МАДА

В диспетчерский центр "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии на шоссе номер 35 между перекрестками Гивати и Берехья.

В результате столкновения грузового автомобиля и легковой машины погибла девушка в возрасте около 20 лет, еще трое пострадавших, также примерно 20-летнего возраста, были отправлены в больницу "Барзилай", две их них находятся в тяжелом состоянии, одна один в состоянии средней степени тяжести.

По словам медиков, автомобиль получил серьезные повреждения в передней части, погибшая девушка находилась на переднем пассажирском месте. Полученные ей травмы были несовместимы с жизнью, и медикам оставалось лишь констатировать смерть девушки.

Водительница машины получила тяжелые травмы, она доставлена в больницу с многочисленными повреждениями в тяжелом состоянии. На заднем сиденье находились две девушки, одна из них получила тяжелые травмы головы и конечностей.

Израиль
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