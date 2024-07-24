БПЛА "Хизбаллы" пролетел над военной авиабазой в Израиле и передал кадры в штаб. Комментарий ЦАХАЛа

В среду, 24 июля, "Хизбалла" опубликовала в своих СМИ и каналах в соцсетях видеозапись, на которой показаны кадры аэросъемки израильской военной авиабазы. В частности, эти кадры демонстрирует телеканал "Аль-Маядин".

"Хизбалла" сообщает, что 23 июля беспилотный самолет "Аль-Хадад-3" сумел преодолеть израильскую систему ПВО, пролететь над авиабазой, провести съемку и передать кадры в штаб "Хизбаллы".

Особо отмечается, что эту операцию удалось провести в то время, когда ПВО ЦАХАЛа находится в состоянии повышенной боеготовности – после успешной атаки БПЛА хуситов на Тель-Авив в ночь на 19 июля.

По оценке "Хизбаллы", это был первый случай, как летательному аппарату противника Израиля удалось пролететь так низко над израильской военной авиабазой.

ЦАХАЛ в ответ заявил дословно следующее: "Видео, опубликованное "Хизбаллой", было снято с помощью беспилотного летательного аппарата исключительно для фотографических целей. Это никак не отразилось на боеспособности авиабазы. ЦАХАЛ и входящие в его состав ВВС действуют против воздушных средств "Хизбаллы" и за последние месяцы атаковали сотни целей. Военно-воздушные силы защищают небо Государства Израиль и будут продолжать это делать".

Это не первый подобный инцидент. Около месяца назад один из БПЛА "Хизбаллы" того же типа заснял стратегические объекты на севере Израиля – военные базы, морской порт, аэропорт Хайфы, завод промышленного комплекса "Рафаэль", электростанция Хайфы, нефтехимические объекты. Тогда в ЦАХАЛе говорили, что беспилотник не представлял опасности (всего было запущено четыре БПЛА, два сбили, один "Хизбалла" потеряла, но четвертый передал кадры в штаб), и что было решено его не сбивать, чтобы обломки не упали на населенные пункты. Некоторые военные обращали внимание на то, качество съемки невысокое и мало чем отличается от кадров, которые можно получить через Google Map. Нынешняя операция "Хизбаллы" показывает, что получены кадры более высокого качества. Кроме того, полученные кадры актуальны на сегодняшний день.