ХАМАС потребовал за 10 заложников освободить 200 убийц и 2000 задержанных после 7 октября

По данным новостной службы N12, в ответе ХАМАСа, переданном посредникам, содержится требование освободить в обмен на 10 заложников 200 террористов с "кровью на руках", приговоренных к пожизненному заключению, а также 2000 палестинцев, задержанных после 7 октября. Эту информацию телеканал получил от двух источников – одного в Иерусалиме, другого – знакомого с ходом переговоров.

Таким образом, ХАМАС вновь поднял вопрос о пропорции между числом освобождаемых палестинских заключенных и израильских заложников, значительно изменив ее в свою пользу. Согласно первоначальному предложению, на которое согласился Израиль, предусматривалось освобождение 125 заключенных, приговоренных к пожизненным срокам, и 1200 палестинцев, задержанных в Газе после 7 октября.

После изучения ответа ХАМАС офис главы правительства Израиля сообщил об отзыве делегации из Дохи для дальнейших консультаций.

Координатор по вопросам похищенных и пропавших без вести, бригадный генерал Галь Хирш, пообещал семьям похищенных, что непрямые переговоры с ХАМАСом будут продолжены из Израиля. По его словам, делегация возвращается из Дохи в Израиль для продолжения работы над сближением позиций.