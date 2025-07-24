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Израиль

Начальник Генштаба сформировал комиссию, которая изучит вопрос продления службы срочников

Призыв ультраортодоксов
ЦАХАЛ
время публикации: 24 июля 2025 г., 17:26 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 17:51
Начальник Генштаба сформировал комиссию, которая изучит вопрос продления службы срочников
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир сформировал рабочую группу для изучения вопроса продления срока службы солдат срочной службы. По информации издания "Мако", Замир ожидает рекомендаций от группы в течение двух недель.

Рабочую группу, в которую вошли командиры управления кадров, управления планирования и сухопутных войск, возглавил генерал-майор в отставке Амир Абулафия.

"Мако" отмечает, что комиссия была сформирована спустя десять дней после того, как Эяль Замир распорядился приостановить запланированное продление срока службы для бойцов специальных подразделений сухопутных войск. "Ни один боец специальных подразделений не будет обязан служить сверх того, на что он согласился при призыве на службу", – отмечалось в заявлении ЦАХАЛа.

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