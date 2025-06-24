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Израиль

Глава Генштаба пообещал "мощный ответ" на нарушение Ираном прекращения огня

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 24 июня 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 11:24
Глава Генштаба пообещал "мощный ответ" на нарушение Ираном прекращения огня
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир подчеркнул, что последний ракетный обстрел севера Израиля, совершенный Ираном после вступления в силу соглашения о прекращении огня, является грубым нарушением условий соглашения.

"В свете грубого нарушения прекращения огня, допущенного иранским режимом, мы нанесем мощный ответный удар", – подчеркнул он.

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