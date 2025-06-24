Глава Генштаба пообещал "мощный ответ" на нарушение Ираном прекращения огня

Глава генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир подчеркнул, что последний ракетный обстрел севера Израиля, совершенный Ираном после вступления в силу соглашения о прекращении огня, является грубым нарушением условий соглашения.

"В свете грубого нарушения прекращения огня, допущенного иранским режимом, мы нанесем мощный ответный удар", – подчеркнул он.