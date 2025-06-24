Министерство образования опровергает утверждения об открытии учебных заведений

Министерство образования опровергло опубликованные в некоторых СМИ сообщения о готовности открыть учебные заведения в среду, 24 июня. В министерстве подчеркивают: все учебные заведения останутся закрытыми в соответствии с требованиями Командования тылом, поскольку к настоящему моменту изменений в инструкциях не поступало.

Представители ведомства отмечают, что министерство образования готовится к любым сценариям, и как только поступят официальные обновления ситуации в тылу, будут опубликованы соответствующие указания для общественности.