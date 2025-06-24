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Израиль

Министерство образования опровергает утверждения об открытии учебных заведений

Война с Ираном
Мин.образования
время публикации: 24 июня 2025 г., 11:06 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 11:06
Министерство образования опровергает утверждения об открытии учебных заведений
David Cohen/Flash90

Министерство образования опровергло опубликованные в некоторых СМИ сообщения о готовности открыть учебные заведения в среду, 24 июня. В министерстве подчеркивают: все учебные заведения останутся закрытыми в соответствии с требованиями Командования тылом, поскольку к настоящему моменту изменений в инструкциях не поступало.

Представители ведомства отмечают, что министерство образования готовится к любым сценариям, и как только поступят официальные обновления ситуации в тылу, будут опубликованы соответствующие указания для общественности.

Израиль
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