Министерство образования опровергает утверждения об открытии учебных заведений
время публикации: 24 июня 2025 г., 11:06 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 11:06
Министерство образования опровергло опубликованные в некоторых СМИ сообщения о готовности открыть учебные заведения в среду, 24 июня. В министерстве подчеркивают: все учебные заведения останутся закрытыми в соответствии с требованиями Командования тылом, поскольку к настоящему моменту изменений в инструкциях не поступало.
Представители ведомства отмечают, что министерство образования готовится к любым сценариям, и как только поступят официальные обновления ситуации в тылу, будут опубликованы соответствующие указания для общественности.
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