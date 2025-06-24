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Израиль

Опубликовано имя еще одной погибшей в Беэр-Шеве: Наоми Шанан, 60 лет

Беэр-Шева
Погибшие
Война с Ираном
время публикации: 24 июня 2025 г., 23:12 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 23:28
Наоми Шанан, 60 лет

Муниципальные власти опубликовали имя еще одной погибшей в результате попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в Беэр-Шеве. Это 60-летняя Наоми Шанан, жительница Беэр-Шевы.

Жертвами ракетной атаки стали четыре человека. Ранее были опубликованы имена трех погибших:

18-летняя Ноа Богуславски из Арада. Ноа была выпускницей 12-го класса школы ОРТ в Араде.

50-летняя Михаль Закс из Беэр-Шевы.

18-летний Эйтан Закс из Беэр-Шевы. Посмертно повышен в звании до младшего сержанта. Эйтан приехал домой в короткий отпуск, когда в дом попала ракета. Вместе с Эйтаном погибли его мама Михаль и его девушка Ноа. Эйтан проходил боевую подготовку в многодоменном подразделении 888 "Рефаим".

Израиль
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