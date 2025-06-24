26 тысяч резервистов Командования тылом мобилизовали на операцию "Народ как лев"

С начала операции "Народ как лев" Командование тылом мобилизовало около 26 тысяч резервистов, среди них примерно 50 специализированных батальонов спасения.

Резервисты Командования тылом действуют в более чем 170 местах по всей стране, они принимали участие в поисково-спасательных операциях на более чем 25 местах падения ракет.

Среднее время прибытия сил Командования тылом к месту происшествия составляет 15 минут.

За время операции через системы оповещения Командования тылом было распространено более 21 тысяч предупреждений, в информационном центре "Пикуд а-Ореф" 104 зафиксировано около 300 миллионов заходов на портал Командования тылом, обработано свыше миллиона обращений граждан, и около пяти миллионов израильтян активно пользуются приложением Командования тылом.

Для выполнения всех задач Командование тылом использует 120 единиц тяжелой техники, около 640 пикапов-буксиров, около 430 грузовиков, около 20 кранов и около 70 машин скорой помощи.

В четверг, 19 июня, начал работать телефонный центр "Безопасное возвращение", который задействует штаб "Алон". В центре было обработано около 11 тысяч телефонных звонков и около 6000 обращений через WhatsApp.