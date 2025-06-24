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Израиль

Закон о запрете на потребление сексуальных услуг не станет постоянным

Проституция
время публикации: 24 июня 2025 г., 19:20 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 19:20

Кнессет не будет утверждать закон о запрете на потребление сексуальных услуг в качестве постоянного закона из-за возражений со стороны председателя комиссии Кнессета по вопросам права Симхи Ротмана. Вместо этого будет утверждено его продление в формате временного постановления сроком на пять лет.

Это означает, что потребление сексуальных услуг останется административным правонарушением, а не уголовным.

Закон был впервые принят в 2020 году. За последние три года на его основании были наложены около 5 тысяч штрафов.

Судя по публиковавшимся ранее данным Штаба по борьбе с торговлей женщинами и проституцией, принятие закона о запрете на приобретение секс-услуг никак не отразилось на статистике вовлечения в проституцию, в том числе – несовершеннолетних. Однако данный факт игнорируется борцами за права женщин и запрет на потребление проституции.

Израиль
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