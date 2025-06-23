Трамп поблагодарил Иран за предупреждение об атаке в Катаре. Хаменеи: "Иранский народ не сдается"

Дональд Трамп поблагодарил Иран за предупреждение о готовящейся атаке на американские базы в Катаре, благодаря которому удалось избежать жертв.

"Иран официально ответил на наш удар по ядерным объектам, и ответ, который мы ждали и весьма эффективно отразили, был слабым. Было запущено 14 ракет, из которых 13 были перехвачены, а одна была "отпущена на свободу", так как летела мимо. Я рад сообщить, что ни один американец не пострадал, и практически не был причинен ущерб. Самое главное – они выпустили пар, и будем надеяться, что больше не будет ненависти. Я хочу поблагодарить Иран за предварительное уведомление, которое позволило избежать человеческих жертв. Возможно, теперь Иран сможет перейти к миру и гармонии, и я с энтузиазмом призову Израиль поступить так же", – написал президент США в соцсети Truth Social.

Примерно в это же время обновился блог аятоллы Хаменеи в соцсети Х: "Мы ни на кого не нападали и не допустим посягательств на нас, мы не сдадимся перед насилием. Такова логика иранского народа". Это первое сообщение в блоге Хаменеи после того, как США нанесли удары по ядерным объектам в Иране. Пост сопровождается созданной с помощью ИИ иллюстрацией горящего американского флага на фоне горящих зданий и летящих ракет.