Скончался муж юридической советницы правительства Цион Миара
время публикации: 24 июня 2025 г., 11:16 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 11:19
Цион Миара, супруг юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары скончался во вторник, 26 июня, после продолжительной тяжелой болезни. Ему было 66 лет.
Цион Миара и Гали Баарав-Миара состояли в браке с 1985 года, они вырастили троих сыновей. Цион Миара служил в Общей службе безопасности (ШАБАК) в течение 28 лет, после чего у него диагностировали тяжелое заболевание – мышечную дистрофию. Последние годы он передвигался на инвалидной коляске, у него были серьезные сложности с дыханием.
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