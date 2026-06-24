На перекрестке Геа акция протеста "харедим" привела к ДТП, в котором пострадала беременная женщина

На Первом шоссе, в районе перекрестка Геа, акция протеста "харедим" привела к дорожной аварии, в результате которой пострадала беременная женщина.

По словам водителей, замедление движения привело к тому, что водительница врезалась в ехавший впереди автомобиль "протестной" колонны. После этого произошло столкновение еще нескольких машин.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что женщина получила травмы средней тяжести и была доставлена в больницу "Шаарей Цедек".