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Израиль

На перекрестке Геа акция протеста "харедим" привела к ДТП, в котором пострадала беременная женщина

Харедим
ДТП
Акции протеста
время публикации: 24 июня 2026 г., 19:31 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 19:33
На перекрестке Геа акция протеста "харедим" привела к ДТП, в котором пострадала беременная женщина
Chaim Goldberg/Flash90

На Первом шоссе, в районе перекрестка Геа, акция протеста "харедим" привела к дорожной аварии, в результате которой пострадала беременная женщина.

По словам водителей, замедление движения привело к тому, что водительница врезалась в ехавший впереди автомобиль "протестной" колонны. После этого произошло столкновение еще нескольких машин.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что женщина получила травмы средней тяжести и была доставлена в больницу "Шаарей Цедек".

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