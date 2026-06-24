В Араде происходят столкновения с участием "харедим"

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о беспорядках в городе Арад. На место происшествие были отправлены полицейские и пограничники после получения сообщения о драке вблизи жилого комплекса.

Полиция и МАГАВ принимают меры для восстановления общественного порядка и предотвращения насилия.

На фотографиях, распространенных полицией, видны группы ультраортодоксальных и светских жителей. Судя по этим снимкам, столкновения, предположительно, происходят между религиозными и светскими горожанами, однако в сообщении полиции характер инцидента и его участники не уточняются.