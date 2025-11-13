x
Экономика

Единственный центральный торговый центр Арада куплен гурскими хасидами

время публикации: 13 ноября 2025 г., 23:08 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 23:15
Единственный центральный торговый центр Арада куплен гурскими хасидами
Yossi Aloni/Flash90

Торговый центр Арада, единственный торговый центр в центре города, приобретен двумя представителями общины гурских хасидов за 40 миллионов шекелей. Новые владельцы Менахем Кейн и Симха Гринбаум признают, что намерены адаптировать свое приобретение для ортодоксальной аудитории, сообщает экономическое издание The Marker.

Торговый центр был построен в 1996 году, он состоит из двух этажей общей площадью 12500 квадратных метров, а также парковки на 300 машиномест. Торговые площади занимают 8000 квадратных метров, из них 2100 квадратных метров приобрела торговая сеть "Шуферсаль", а остальные площади сдаются в аренду.

Бывший мэр Арада Нисан Бен-Хамо, проигравший представителю "Ционут Датит" Яиру Мааяну, утверждает, что некоторые бизнесы уже получили уведомление, что их договоры об аренде не будут возобновлены – в частности, исчезнет спортзал. "Они превратят торговый центр в религиозный, как в Бейт-Шемеше, без женщин и только с "подходящими" им бизнесами", – возмущается Бен-Хамо.

Генеральный директор муниципалитета Лидор Коэн отвергает эти опасения: он утверждает, что торговый центр был куплен в интересах инвестиций, и его направленность изменена не будет.

Тем не менее, сами новые владельцы подтверждают, что до сих пор торговый центр был "не в лучшем состоянии" и предлагал слишком мало товаров и услуг, предназначенных для "харедим", и это они планируют изменить. Торговый центр будет переориентирован на ультраортодоксов, "но и светские смогут найти здесь что-то для себя", – утверждают новые владельцы торгового центра.

