Стрельба в одном из престижных кварталов Тель-Авива, ранен мужчина

В полицию поступило сообщение о стрельбе в районе Нофей Ям на севере Тель-Авива. С места происшествия в больницу "Ихилов" был доставлен мужчина с огнестрельным ранением. Медики оценивают состояние раненого как средней тяжести.

На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты, начато расследование.

Район Нофей Ям считается одним из самых престижных в Тель-Авиве, в том числе из-за своей близости к морю.