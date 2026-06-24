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Израиль

Стрельба в одном из престижных кварталов Тель-Авива, ранен мужчина

Полиция
Тель-Авив
Криминал
время публикации: 24 июня 2026 г., 18:10 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 18:10
Стрельба в одном из престижных кварталов Тель-Авива, ранен мужчина
Wikipedia.org. Фото: דניאל טאוב

В полицию поступило сообщение о стрельбе в районе Нофей Ям на севере Тель-Авива. С места происшествия в больницу "Ихилов" был доставлен мужчина с огнестрельным ранением. Медики оценивают состояние раненого как средней тяжести.

На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты, начато расследование.

Район Нофей Ям считается одним из самых престижных в Тель-Авиве, в том числе из-за своей близости к морю.

Израиль
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