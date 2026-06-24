Организаторы протеста "харедим" заявили, что автоколонны не доедут до военной тюрьмы

Организаторы автопротеста "харедим" заявили, что участники акции не доедут до военной тюрьмы №10, как планировалось ранее, а остановятся раньше.

По словам организаторов, акция достигла цели.

Они сообщили, что после того, как автоколонна из Бней-Брака доедет до пересечения с 57-й трассой, она развернется, после чего акция протеста прекратится.