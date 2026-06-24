Организаторы протеста "харедим" заявили, что автоколонны не доедут до военной тюрьмы
время публикации: 24 июня 2026 г., 19:38 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 19:38
Организаторы автопротеста "харедим" заявили, что участники акции не доедут до военной тюрьмы №10, как планировалось ранее, а остановятся раньше.
По словам организаторов, акция достигла цели.
Они сообщили, что после того, как автоколонна из Бней-Брака доедет до пересечения с 57-й трассой, она развернется, после чего акция протеста прекратится.
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