x
24 июня 2026
|
последняя новость: 20:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 июня 2026
|
24 июня 2026
|
последняя новость: 20:10
24 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Организаторы протеста "харедим" заявили, что автоколонны не доедут до военной тюрьмы

Харедим
Акции протеста
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 24 июня 2026 г., 19:38 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 19:38
Организаторы протеста "харедим" заявили, что автоколонны не доедут до военной тюрьмы
Yonatan Sindel/Flash90

Организаторы автопротеста "харедим" заявили, что участники акции не доедут до военной тюрьмы №10, как планировалось ранее, а остановятся раньше.

По словам организаторов, акция достигла цели.

Они сообщили, что после того, как автоколонна из Бней-Брака доедет до пересечения с 57-й трассой, она развернется, после чего акция протеста прекратится.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2026

Акция протеста "харедим": колонны автомобилей выехали из 19 городов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2026

На перекрестке Геа акция протеста "харедим" привела к ДТП, в котором пострадала беременная женщина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2026

В Араде происходят столкновения с участием "харедим"