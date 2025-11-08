x
Израиль

Второе за сутки убийство в Тель-Авиве

Тель-Авив
Убийства
время публикации: 08 ноября 2025 г., 22:11

Yonatan Sindel/Flash90

В больницу "Вольфсон" вечером в субботу, 8 ноября, был доставлен мужчина с огнестрельным ранением без признаков жизни. Автомобиль, на котором он был доставлен, скрылся.

Врачи больницы попытались провести реанимационные процедуры, однако были вынуждены констатировать факт смерти.

Полиция занялась розыском автомобиля и места преступления.

Это второе за сутки убийство в Тель-Авиве. Ранее в результате стрельбы на парковке в Ганей-Иешуа был тяжело ранен молодой мужчина. Он был доставлен в больницу "Шиба", где, несмотря на усилия врачей, скончался.

Израиль
