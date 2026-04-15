Солдат открыл огонь по такси в Тель-Авиве, приняв спор об оплате за попытку похищения

В ночь на среду на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве произошло чрезвычайное происшествие: сотрудники полиции были вызваны на место из-за звуков стрельбы. Они обнаружили такси с разбитым окном и осколки стекла рядом с ним, пострадавших в ходе инцидента не было.

Как сообщает The Jerusalem Post, стрелял военнослужащий, который не находился при исполнении. Он стал свидетелем шумного конфликта между 23-летней туристки из Аргентины и 55-летним водителем такси, возникшего, как выяснилось позднее, из-за оплаты проезда. Ссора перешла в физическое столкновение: водитель пытался не дать женщине уйти и силой потащил ее к машине.

26-летний солдат элитного подразделения, проходивший мимо, решил, что речь идет о попытке похищения или о теракте. Исходя из этой оценки, он достал оружие и открыл огонь по такси, попав в одно из окон.

Все трое участников инцидента были задержаны и доставлены на допрос в полицейский участок "Лев Тель-Авив". Оружие, использованное при стрельбе, было изъято, и к настоящему моменту власти исключили версию о похищении. Расследование продолжается, полиция проверяет обоснованность решения солдата открыть огонь.