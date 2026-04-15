15 апреля 2026
15 апреля 2026
|
15 апреля 2026
|
последняя новость: 13:21
15 апреля 2026
Солдат открыл огонь по такси в Тель-Авиве, приняв спор об оплате за попытку похищения

время публикации: 15 апреля 2026 г., 12:24 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 12:33
Солдат открыл огонь по такси в Тель-Авиве, приняв спор об оплате за попытку похищения
В ночь на среду на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве произошло чрезвычайное происшествие: сотрудники полиции были вызваны на место из-за звуков стрельбы. Они обнаружили такси с разбитым окном и осколки стекла рядом с ним, пострадавших в ходе инцидента не было.

Как сообщает The Jerusalem Post, стрелял военнослужащий, который не находился при исполнении. Он стал свидетелем шумного конфликта между 23-летней туристки из Аргентины и 55-летним водителем такси, возникшего, как выяснилось позднее, из-за оплаты проезда. Ссора перешла в физическое столкновение: водитель пытался не дать женщине уйти и силой потащил ее к машине.

26-летний солдат элитного подразделения, проходивший мимо, решил, что речь идет о попытке похищения или о теракте. Исходя из этой оценки, он достал оружие и открыл огонь по такси, попав в одно из окон.

Все трое участников инцидента были задержаны и доставлены на допрос в полицейский участок "Лев Тель-Авив". Оружие, использованное при стрельбе, было изъято, и к настоящему моменту власти исключили версию о похищении. Расследование продолжается, полиция проверяет обоснованность решения солдата открыть огонь.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 февраля 2026

Певец Ошер Коэн опубликовал заявление: задержание было ошибочным, он не связан с наркотиками
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 февраля 2026

Отмена режима "параш турки" на границе с Ливаном: ошибочная идентификация
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 декабря 2025

В спецподразделении ЦАХАЛа "забыли" бойца в доме в Кабатии, командиры наказаны