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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации еще одного участника резни 7 октября

Газа
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 24 июня 2026 г., 17:58 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 17:58
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации еще одного участника резни 7 октября
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в начале недели в секторе Газы был ликвидирован Акрам Мухаммад Махмуд Абу Мади, боевик ХАМАСа, участвовавший в резне 7 октября на территории Израиля.

Военные сообщают, что в последнее время боевик участвовал в восстановлении организации и подготовке терактов против сил ЦАХАЛа и граждан Израиля.

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