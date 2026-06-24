ЦАХАЛ сообщил о ликвидации еще одного участника резни 7 октября
время публикации: 24 июня 2026 г., 17:58 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 17:58
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в начале недели в секторе Газы был ликвидирован Акрам Мухаммад Махмуд Абу Мади, боевик ХАМАСа, участвовавший в резне 7 октября на территории Израиля.
Военные сообщают, что в последнее время боевик участвовал в восстановлении организации и подготовке терактов против сил ЦАХАЛа и граждан Израиля.
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 24 июня 2026
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