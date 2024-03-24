"Кан-11": Израиль согласился в обмен на 40 похищенных освободить 700 палестинских заключенных

Телеканал "Кан-11" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров в Катаре, сообщил, что Израиль выразил готовность в обмен на 40 похищенных освободить из тюрем 700 палестинских заключенных.

По информации телеканала, в настоящий момент в Израиле изучается требование ХАМАСа, согласно которому в обмен на каждую похищенную военнослужащую из тюрем должны быть освобождены семь палестинских заключенных, приговоренных к пожизненным срокам.

Кроме того, ХАМАС настаивает на том, чтобы Израиль не мог вносить изменения в список террористов, на освобождении которых настаивает террористическая группировка. В случае, если Израиль будет обладать правом вето в этом вопросе, то "цена" за свободу каждой военнослужащей вырастет. "Если сделка будет заключена, на свободу выйдут террористы "с кровью на руках", видеть которых на свободе будет тяжело израильскому обществу и нам. Но ничего не поделать, такова цена сделки", – сказал источник, которого цитирует телеканал.

Телеканал также передал, что вечером глава "Мосада" должен был встретиться с членами узкого кабинета по ведению войны, чтобы информировать их о ходе переговоров в Катаре, но в последний момент встреча была отменена под тем предлогом, что Израиль ожидает ответ от ХАМАСа, который должен прийти в ближайшие два дня.