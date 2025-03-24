20 преподавателей университета имени Бен-Гуриона требуют уволить лектора, оскорбившего солдат ЦАХАЛа

20 преподавателей университета имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве обратились к ректору профессору Даниэлю Хаймовичу с требованием уволить лектора Себастьяна Бен-Даниэля, называвшего солдат ЦАХАЛа "детоубийцами".

О требовании университетских преподавателей написал сайт "Беэр-Шева-нет". "Свобода слова является основополагающей ценностью в демократическом общества, но когда преподаватель университета высказывается в вопиющей и оскорбительной манере по отношению к целым слоям общества, это выходит за рамки закона и заслуживает пересмотра с ним трудовых отношений", – говорится в письме.

В социальных сетях Себастьян Бен-Даниэль, известный под псевдонимом Джон Браун, в своих публикациях называл солдат ЦАХАЛа "детоубийцами", всех религиозных – "полным дерьмом", а также утверждал, что "99% жителей Беэр-Шевы являются неонацистами".

Ранее увольнения лектора требовали организации "Им тирцу" и "Бецалмо". На время разбирательств Себастьян Бен-Даниэль был отстранен от работы, но вскоре, после извинения перед студентами, был восстановлен. Ректор заявлял, что Бен-Даниэль осознал, что стиль его высказываний может оскорбить студентов. "Он также с готовностью участвовал в изучении обстоятельств происшествия", – говорилось в решении ректора.

Из университета сообщили журналистам, что жалобы в отношении лектора продолжают рассматриваться в соответствующих инстанциях.