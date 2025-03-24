Замминистра Ави Маоз объявил о своем увольнении из правительства

Заместитель министра в министерстве главы правительства Ави Маоз (председатель и единственный депутат от фракции "Ноам") подал заявление об отставке из правительства. Он утверждает, что не получил обещанной ему в ходе коалиционных переговоров полномочий.

По словам Ави Маоза, еще в ходе заключения коалиционного соглашения ему были обещаны инструменты, которые дадут возможность снизить влияние так называемого deep-state на деятельность всех министерств и ведомств, и в частности, на министерство образования. Однако обещанные инструменты "не были реализованы".

Требование Маоза об исправлении несправедливости в финансировании религиозных учебных заведений для детей резервистов также не были исполнены. "Когда секретарь правительства и министр образования сообщили мне, что этот пункт коалиционного соглашения тоже не будет выполнен, я принял решение бороться за преподавание иудаизма, традиций и национальной идентичности в учебных заведениях уже в качестве депутата Кнессета", – подчеркнул Маоз в своем письме об отставке.

Отметим что ранее Ави Маоз угрожал, что будет голосовать против государственного бюджета. По его словам, " ситуация, когда бюджет религиозно-национальных талмуд-тор дискриминируется, и родители, которые во время войны отслужили сотни дней, должны платить большие деньги за образование своих детей, очень проблематична. Нелогично, что я спасу правительство, а мои избиратели останутся обделенными".

Таким образом, отставка из правительства дает лидеру "Ноам" возможность выйти из-под действия коалиционной дисциплины и при желании выполнить свою угрозу.