Бен-Гвир на заседании фракции: Ронен Бар – угроза демократии и должен сидеть в тюрьме

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, выступая на заседании фракции "Оцма Йегудит" в Кнессете, обрушился с критикой на главу Общей службы безопасности Ронена Бара.

"Вчера в Израиле произошло неслыханное - глава ШАБАКа был уличен в том, что распорядился собирать информацию о выборных представителях в демократическом государстве", - заявил министр.

По словам Бен-Гвира, Бар представляет собой угрозу демократии и должен сидеть в тюрьме.