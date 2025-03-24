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Израиль

Бен-Гвир на заседании фракции: Ронен Бар – угроза демократии и должен сидеть в тюрьме

Итамар Бен-Гвир
ШАБАК
время публикации: 24 марта 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 13:05
Бен-Гвир на заседании фракции: Ронен Бар – угроза демократии и должен сидеть в тюрьме
Yonatan Sindel/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, выступая на заседании фракции "Оцма Йегудит" в Кнессете, обрушился с критикой на главу Общей службы безопасности Ронена Бара.

"Вчера в Израиле произошло неслыханное - глава ШАБАКа был уличен в том, что распорядился собирать информацию о выборных представителях в демократическом государстве", - заявил министр.

По словам Бен-Гвира, Бар представляет собой угрозу демократии и должен сидеть в тюрьме.

Израиль
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