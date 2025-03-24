Бен-Гвир на заседании фракции: Ронен Бар – угроза демократии и должен сидеть в тюрьме
время публикации: 24 марта 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 13:05
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, выступая на заседании фракции "Оцма Йегудит" в Кнессете, обрушился с критикой на главу Общей службы безопасности Ронена Бара.
"Вчера в Израиле произошло неслыханное - глава ШАБАКа был уличен в том, что распорядился собирать информацию о выборных представителях в демократическом государстве", - заявил министр.
По словам Бен-Гвира, Бар представляет собой угрозу демократии и должен сидеть в тюрьме.
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