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Израиль

12-й канал ИТВ: ШАБАК расследовал подозрения на проникновение идеологии каханизма в полицию

Итамар Бен-Гвир
Правительство
ШАБАК
время публикации: 23 марта 2025 г., 21:18 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 21:46
12-й канал ИТВ: ШАБАК расследовал подозрения на проникновение идеологии каханизма в полицию
Avshalom Sassoni/Flash90

По данным 12-го телеканала, несколько месяцев назад ШАБАК начал секретное расследование в отношении полиции и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, отвечающего за работу правоохранительных органов.

Расследование проводилось по распоряжению главы ШАБАКа Ронена Бара, который в сентябре писал своим сотрудникам: "Распространение каханизма в правоохранительные органы представляет собой опасное явление, и предотвращение этого является частью миссии ШАБАКа. Ввиду вовлеченности представителей политического руководства необходимо действовать благоразумно и с осторожностью".

"Необходимо продолжать собирать доказательства и свидетельства вовлеченности политиков в деятельность силовых структур с целью применения силы противозаконными способами", – цитирует 12-й канал один из документов.

Из ШАБАКа телеканалу пояснили, что движения "Ках" и "Кахане Хай" были объявлены в 1994 году запрещенными объединениями, а с 2016 года были признаны террористическими организациями. Однако организации продолжили свою деятельность, и ШАБАК работал над ее выявлением и пресечением в соответствии с имеющимися у него полномочиями. Организация также занималась расследованием опасений по поводу проникновения этих элементов в государственные институты, и в частности, в полицию".

По информации 12-го канала, премьер-министр был осведомлен о проводимом расследовании, однако канцелярия главы правительства это отрицает.

Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности, заявил, что это служит еще одним подтверждением, что Ронен Бар не должен и минуты оставаться на посту главы ШАБАКа. "Глава секретной службы, инициирующий расследование и сбор данных в отношении выборных лиц, представляет немедленную угрозу для демократии", – предупреждает министр.

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