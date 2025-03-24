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Израиль

В Петах-Тикве мужчина разбился на электросамокате

ДТП
время публикации: 24 марта 2025 г., 00:32 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 00:32
В Петах-Тикве мужчина разбился на электросамокате
Yonatan Sindel_Flash90

На улице Орлов в Петах-Тикве мужчина упал с электрического самоката. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший (примерно 35 лет) получил множественные травмы.

Парамедики отмечают, что по дороге в больницу состояние пострадавшего ухудшилось, у него исчез пульс, была начата реанимация.

В больницу пострадавший доставлен в критическом состоянии.

Израиль
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