В Петах-Тикве мужчина разбился на электросамокате

На улице Орлов в Петах-Тикве мужчина упал с электрического самоката. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший (примерно 35 лет) получил множественные травмы.

Парамедики отмечают, что по дороге в больницу состояние пострадавшего ухудшилось, у него исчез пульс, была начата реанимация.

В больницу пострадавший доставлен в критическом состоянии.