В Петах-Тикве мужчина разбился на электросамокате
время публикации: 24 марта 2025 г., 00:32 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 00:32
На улице Орлов в Петах-Тикве мужчина упал с электрического самоката. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший (примерно 35 лет) получил множественные травмы.
Парамедики отмечают, что по дороге в больницу состояние пострадавшего ухудшилось, у него исчез пульс, была начата реанимация.
В больницу пострадавший доставлен в критическом состоянии.
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