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Израиль

Министр строительства запечатлен на свадьбе племянника под пение "Умрем, но не призовемся"

время публикации: 23 марта 2025 г., 23:22 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 23:28
Министр строительства Ицхак Гольдкнопф
Chaim Goldberg/Flash90

Министр строительства Ицхак Гольдкнопф оказался в центре очередного скандала после того, как онлайн-СМИ и социальные сети обошло видео со свадьбы его племянника. На этом видео министр запечатлен в кругу пляшущих и поющих ультраортодоксальных молодых мужчин: "Умрем, но не призовемся".

Осудили Гольдкнопфа не только представители оппозиции Яир Лапид, Авигдор Либерман, Бени Ганц, но и члены коалиции. Министр финансов Бецалель Смотрич потребовал, чтобы Нетаниягу вызвал Гольдкнопфа для разбирательства и положил конец "его позорному поведению".

Гольдкнопф утверждает, что он в этой ситуации стал жертвой подстрекательства. В соцсети Х министр написал, что был на свадьбе родственника, когда во время танцев внезапно сменили музыку и зазвучала песня, "которая мне, мягко говоря, не понравилась". Министр утверждает, что он не покинул свадьбу только потому, что не хотел оскорбить жениха и его семью. "К сожалению, некоторые воспользовались этим для подстрекательства против меня, будто я согласен с содержанием песни. Так вот: я ее осуждаю", – написал министр.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу похвалил министра за то, что он осудил песню. "Министр Гольдкнопф сделал хорошо, что отмежевался от песни, звучавшей на мероприятии, на котором он присутствовал, и даже выразил сожаление. Нет места песням против службы в ЦАХАЛе. Сейчас самое время объединиться против наших врагов", – написал Нетаниягу.

Израиль
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