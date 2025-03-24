Суд отменил показания Нетаниягу 26 марта, на следующей неделе он будет в суде трижды

Несмотря на возражения прокуратуры, суд удовлетворил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу: он не будет давать показания в среду, 26 марта, чтобы иметь возможность участвовать в заседаниях Кнессета. При этом на следующей неделе Нетаниягу будет свидетельствовать в суде трижды, а не дважды, как планировалось.

Нетаниягу просил отменить допрос в окружном суде Тель-Авива 26 марта, так как в этот день в Кнессете планируется голосование по вопросу о законе об изменении состава комиссии по назначению судей.

Представители прокуратуры заявляли, что согласятся в том случае, если будет назначен дополнительный день свидетельских показаний.