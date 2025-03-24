ЦАХАЛ: слухи о том, что в Израиль доставлены останки заложников, не соответствуют действительности

В ночь на 25 марта пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что слухи, появившиеся несколько часов назад в социальных сетях о том, что в Израиль доставлены останки заложников, не соответствуют действительности.

"ЦАХАЛ просит общественность доверять только информации из официальных источников и не распространять слухи, которые причиняют страдания как семьям похищенных, так и обществу в целом", – говорится в заявлении армейской пресс-службы.