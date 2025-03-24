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Израиль

ЦАХАЛ: слухи о том, что в Израиль доставлены останки заложников, не соответствуют действительности

Пресс-служба ЦАХАЛа
Заложники
время публикации: 24 марта 2025 г., 23:06 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 23:10
ЦАХАЛ: слухи о том, что в Израиль доставлены останки заложников, не соответствуют действительности
Flash90/Miriam Alster

В ночь на 25 марта пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что слухи, появившиеся несколько часов назад в социальных сетях о том, что в Израиль доставлены останки заложников, не соответствуют действительности.

"ЦАХАЛ просит общественность доверять только информации из официальных источников и не распространять слухи, которые причиняют страдания как семьям похищенных, так и обществу в целом", – говорится в заявлении армейской пресс-службы.

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