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Израиль

Первая размолвка между Кацем и Замиром из-за офицера, расследовавшего "7 октября в дивизии "Газа"

время публикации: 24 марта 2025 г., 22:50 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 23:08
Начальник Генштаба Эяль Замир
Yonatan Sindel/Flash90

Бригадный генерал в отставке Орен Соломон, возглавлявший расследование действий дивизии "Газа" во время нападения ХАМАСа 7 октября и указавший на многочисленные просчеты в военном руководстве, вызван на допрос в военную полицию (МАХАШ) в связи с подозрениями в "серьезных нарушениях информационной безопасности". Об этом сообщил вечером 24 марта 12-й телеканал.

На прошлой неделе 12-й телеканал передал, что Орен Соломон был внезапно отстранен от расследования и ему был закрыт доступ к собранным материалам. В его окружении утверждают, что он был отстранен после того, как обнаружил серьезные просчеты в высшем командовании. Источники, знакомые с материалами расследования, сообщали 12-му телеканалу, что в отчете, в частности, указывалось, что 7 октября начальник Генштаба ни разу не связывался с командиром дивизии "Газа".

После того, как стало известно о том, что Орен Соломон вызван в МАХАШ для дачи показаний, министр обороны Исраэль Кац сообщил журналистам, что он пригласил бригадного генерала в отставке Орена Соломона на встречу и попросил представить ему отчет о проведенном расследовании. "Тот факт, что бригадный генерал Орен Соломон, который проводил расследования, имея на это все полномочия, и критиковал высшее руководство ЦАХАЛа, вызван для допроса – вызывает недоумение". Кац добавил, что планирует попросить начальника Генштаба проверить действия военной прокуратуры.

Начальник Генштаба Эяль Замир с раздражением отреагировал на слова министра обороны: "Я не принимаю указаний через СМИ. Утверждение, что офицер находится под следствием из-за его расследования событий 7 октября, является ложным и лишено каких-либо оснований", – заявил Замир.

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