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Израиль

ЦАХАЛ уничтожил с воздуха десятки джипов "Нухбы" в секторе Газы

Война с ХАМАСом
время публикации: 24 марта 2025 г., 15:09 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 15:09
ЦАХАЛ уничтожил с воздуха десятки джипов "Нухбы" в секторе Газы
AP Photo/Jehad Alshrafi

В рамках уничтожения боевого потенциала террористической организации ХАМАС ВВС Израиля нанесли в понедельник, 24 марта, десятки авиаударов по транспорту спецназа ХАМАСа "Нухба".

При помощи разведки и ШАБАКа были определены и отслежены цели, в том числе спрятанные, и в течение последних нескольких часов проводится методичная операция по уничтожению джипов террористов, ставших чудовищной "визитной карточкой" "Нухбы" во время резни 7 октября 2023 года.

ХАМАС признает, что в течение последнего дня по автомобилям, спрятанным в сельскохозяйственных районах сектора Газы и вблизи жилых домов, наносятся авиаудары. В частности, менее часа назад был уничтожен автомобиль, спрятанный в поле в районе Джорот аль-Лут к югу от Хан-Юниса.

Израиль
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