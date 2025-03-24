ЦАХАЛ уничтожил с воздуха десятки джипов "Нухбы" в секторе Газы

В рамках уничтожения боевого потенциала террористической организации ХАМАС ВВС Израиля нанесли в понедельник, 24 марта, десятки авиаударов по транспорту спецназа ХАМАСа "Нухба".

При помощи разведки и ШАБАКа были определены и отслежены цели, в том числе спрятанные, и в течение последних нескольких часов проводится методичная операция по уничтожению джипов террористов, ставших чудовищной "визитной карточкой" "Нухбы" во время резни 7 октября 2023 года.

ХАМАС признает, что в течение последнего дня по автомобилям, спрятанным в сельскохозяйственных районах сектора Газы и вблизи жилых домов, наносятся авиаудары. В частности, менее часа назад был уничтожен автомобиль, спрятанный в поле в районе Джорот аль-Лут к югу от Хан-Юниса.