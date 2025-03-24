Пляж "Зиким" откроется впервые после резни 7 октября 2023 года

7 октября 2023 года террористы ХАМАСа, приплывшие из сектора Газы на моторных лодках, высадились на расположенном между Газой и Ашкелоном пляже Зиким, где убили 41 человека.

С тех пор доступ на пляж был закрыт. В последние месяцы региональный совет Хоф Ашкелон провел существенную реконструкцию пляжа, обновив всю инфраструктуру.

5 апреля, с открытием купального сезона, впервые за полтора года будет открыт и доступ на пляж Зиким.