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Израиль

Пляж "Зиким" откроется впервые после резни 7 октября 2023 года

Пляжи
время публикации: 24 марта 2025 г., 11:26 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 11:34
Пляж "Зиким" откроется впервые после резни 7 октября 2023 года
Yonatan Sindel/Flash90

7 октября 2023 года террористы ХАМАСа, приплывшие из сектора Газы на моторных лодках, высадились на расположенном между Газой и Ашкелоном пляже Зиким, где убили 41 человека.

С тех пор доступ на пляж был закрыт. В последние месяцы региональный совет Хоф Ашкелон провел существенную реконструкцию пляжа, обновив всю инфраструктуру.

5 апреля, с открытием купального сезона, впервые за полтора года будет открыт и доступ на пляж Зиким.

Израиль
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