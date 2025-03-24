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Израиль

Глава полиции Хадеры подозревается в незаконных попытках аннулировать дорожные штрафы

Полиция
время публикации: 24 марта 2025 г., 11:23 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 11:23
Глава полиции Хадеры подозревается в незаконных попытках аннулировать дорожные штрафы
Chaim Goldberg/Flash90

Следователи отдела по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) допросили с предупреждением об ответственности за дачу ложных показаний высокопоставленного офицера полиции в звании подполковника по подозрению в ложных отчетах, связанных с дорожными штрафами.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, подозреваемый – подполковник полиции Амит Полак, возглавляющий полицейский участок Хадеры. Дорожная полиция на основании видеозаписей дорожных камер выписала на автомобиль подполковника штрафы за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости.

Подполковник пытался аннулировать эти штрафы, утверждая, что он совершил нарушения при исполнении своих полицейских обязанностей. В МАХАШ проверяют подозрения о том, что эти утверждения были ложными. Подполковник Полак подозревается в обмане доверия и попытке получения чего-либо обманным путем.

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